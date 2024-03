czytaj dalej

Na słowa papieża Franciszka o "białej fladze" zareagował w niedzielę szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. "Najsilniejszy jest ten, kto w walce dobra ze złem staje po stronie dobra, zamiast próbować stawiać je na równi i nazywać to 'negocjacjami'" - napisał w mediach społecznościowych. "Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy" - podkreślił. Ponowił też zaproszenie dla Ojca Świętego do brutalnie atakowanego przez Rosję kraju.