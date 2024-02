"Artykuł 5. tutaj w Monachium odmieniany jest przez wszystkie przypadki"

O słowach Trumpa

Jak ocenił. "jeżeli kandydat na prezydenta USA Donald Trump mówi, że będzie sprawdzał, kto ile wydatkuje środków na obronność, to bardzo słusznie". - My powinniśmy to robić co miesiąc, co kwartał, co rok. A przywódcy państw, administracje polityczne tych państw powinny to robić co tydzień - przekonywał.