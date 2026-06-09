Polska Jacek Sasin założył stowarzyszenie "Po Pierwsze Polska". "Deklarujemy lojalność wobec PiS Aleksandra Sapeta |

Mateusz Morawiecki o atmosferze na spotkaniu klubu PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/sasinjacek

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Jacek Sasin we wpisie na X poinformował o misji nowego stowarzyszenia o nazwie "Po Pierwsze Polska". Jak wskazał to, "wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości".

"Po Pierwsze Polska": deklarujemy lojalność wobec PiS

Według posła stowarzyszenie "Po Pierwsze Polska" tworzą parlamentarzyści PiS, a "liczba deklaracji członkowskich, złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia, przekroczyła już 100".

"Jako członkowie stowarzyszenia deklarujemy pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego lidera, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego" - podkreślił Sasin. Zapowiedział, że nowa grupa "nie będzie działać poza partią" i "tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS".

Kto pokieruje nowym stowarzyszeniem?

Sasin przekazał, że został prezesem stowarzyszenia. Funkcje wiceprezesów objęli: Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Sekretarzem stowarzyszenia został Michał Moskal, a skarbnikiem Marek Wesoły.

"Obecnie przystępujemy do formalnej rejestracji w KRS" - przekazał Sasin.

„Po Pierwsze Polska” 🇵🇱



Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska”.



Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą… pic.twitter.com/6ky8iImodS — Jacek Sasin (@SasinJacek) June 9, 2026 Rozwiń Sasin ogłosił nowe stowarzyszenie w PiS Źródło: X

To nie pierwsze stowarzyszenie w ramach PiS. Własne założył również były premier Mateusz Morawiecki pod nazwą "Rozwój Plus". Na tym tle doszło do kolejnych wewnętrznych napięć w partii Kaczyńskiego. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek sugerował, że działalność organizacji może być sprzeczna ze statutem PiS.

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