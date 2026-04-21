NEWS MICHALSKIEGO

Sasin: wolałbym sobie nie wyobrażać PiS bez Morawieckiego

Jacek Sasin w programie "News Michalskiego"
Sasin: wolałbym sobie nie wyobrażać PiS bez Mateusza Morawieckiego
Źródło: TVN24+
Niewątpliwie spory wewnętrzne nie pomagają nam w osiągnięciu sukcesu i dlatego trzeba je zakończyć - podkreślał w programie "News Michalskiego" poseł PiS Jacek Sasin, komentując obecną sytuację w partii. Mówił także, że "wolałby sobie nie wyobrażać" swojego ugrupowania bez Mateusza Morawieckiego.

Zarejestrowane przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus stało się kolejnym punktem spornym wewnątrz PiS, co wywołało spekulacje, że w ugrupowaniu może dojść do rozłamu. W piątek prezes partii Jarosław Kaczyński ocenił, że nowa organizacja ma charakter polityczny, a statut partii zakazuje członkom działalności w organizacjach politycznych innych niż PiS.

Były wicepremier i minister aktywów państwowych, obecnie poseł PiS Jacek Sasin był pytany w programie "News Michalskiego" w TVN24+, czy wyobraża sobie partię bez Mateusza Morawieckiego. - Wolałbym sobie nie wyobrażać. Wolałbym sobie wyobrażać Prawo i Sprawiedliwość jako partię zjednoczoną, silną wszystkimi osobowościami - odparł.

"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego
Jak mówił, w takim PiS prezesem nadal byłby Jarosław Kaczyński, kandydatem na premiera Przemysław Czarnek, a wiceprezesem - Mateusz Morawiecki. Dodał, że Morawiecki stanowi "ważny element kampanii przed wyborami parlamentarnymi" jako osoba wspierająca kandydata partii na premiera.

Prowadzący Patryk Michalski dociekał, czy jego zdaniem Morawiecki wspiera, czy szkodzi Przemysławowi Czarnkowi. - Jestem przekonany, że wspiera, że chce wspierać, tak przynajmniej to deklaruje - odparł Sasin. Były wicepremier zapewniał także, że w PiS nie dojdzie do zmiany kandydata na premiera.

Sasin: to nie jest czas na realizację osobistych ambicji

Był też pytany o słowa polityka PiS Piotra Muellera, według których podczas nocnego spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim z poniedziałku na wtorek miało zostać osiągnięte porozumienie w sprawie nowego stowarzyszenia. Sasin powiedział jednak, że nie słyszał wypowiedzi partyjnego kolegi i nic nie wie o żadnym porozumieniu.

- Nie wykluczam, że jakaś forma porozumienia by była i bardzo bym sobie tego życzył, żeby tak było - oznajmił. Mówił też, że PiS musi w tej chwili skupić się na sukcesie w kampanii parlamentarnej. - Niewątpliwie spory wewnętrzne nie pomagają nam w osiągnięciu sukcesu i dlatego trzeba je zakończyć - ocenił.

Kulisy nocnego spotkania. "Jest porozumienie"
Pytany o to, czy ludzie Mateusza Morawieckiego słusznie obawiają się, że mogą zostać wycięci z list, również przekonywał, że "nic mu o tym nie wiadomo". Dopytywany następnie o doniesienia, że środowisko Morawieckiego skarży się na niewystarczającą reprezentację w Komitecie Politycznym partii, ocenił, że wynika to z "osobistych ambicji" polityków PiS, na których anonimowo powoływał się dziennikarz TVN24+.

- To nie jest czas na realizację osobistych ambicji, to jest czas na bardzo ciężką walkę o zwycięstwo - ocenił.

OGLĄDAJ: Sasin: Braun nie jest żadną prawicą, on bardzo szkodzi Polsce
pc

Sasin: Braun nie jest żadną prawicą, on bardzo szkodzi Polsce

pc
Jacek SasinPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
Czytaj także:
Pilne
Zmiana cen paliw na stacjach w środę
BIZNES
Pilne
CBA w resorcie klimatu. Rzecznik potwierdza
Polska
Jechał hulajnogą po drodze wojewódzkiej
Hulajnoga na drodze wojewódzkiej. Policjanci przecierali oczy ze zdumienia
Poznań
Aktor Andrzej Seweryn został uhonorowany Nagrodą im. Bronisława Geremka
Andrzej Seweryn nagrodzony. Zobacz całe przemówienie
Polska
imageTitle
Kontuzja "poważniejsza, niż wszyscy zakładali"
EUROSPORT
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Problemy Zondacrypto. "Tutaj następuje czarny scenariusz"
BIZNES
Na miejsce wysłano dziewięć jednostek straży pożarnej
Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna stanęła w płomieniach
Białystok
shutterstock_2639796919
Guzy znikają u co trzeciego pacjenta, a terapia wciąż bez refundacji
Anna Bielecka
Humbak Timmy u wybrzeży Niemiec
Timmy utknął po raz piąty. Ratownicy nie tracą nadziei
METEO
Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja
Trójmiasto
Andrzej Domański
Domański: SAFE zero procent to iluzja
BIZNES
Areszt tymczasowy dla agresywnego sąsiada
Sąsiad przeszedł od słów do czynów. Najpierw groził, potem wziął palnik
Rzeszów
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
WARSZAWA
imageTitle
Zaczyna mistrzostwa i zaskakuje. "Trochę się nudzę"
EUROSPORT
Miała dwa promile. Jechała na zakupy
Z auta prawie się wytoczyła. Miała ponad 2 promile
Lubuskie
Pożar maszyn budowlanych w Słajszewie na Pomorzu
Pożar na drodze do przyszłej elektrowni jądrowej. To było podpalenie
Trójmiasto
Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk
Tusk: taką fajną wiadomość przysłał mi w nocy Macron
Polska
imageTitle
Tragedia podczas zawodów. Nie żyje triathlonistka
EUROSPORT
Kadr z reportażu "Czarno na białym"
Kościelne biznesy rosną, państwo nie reaguje
Sebastian Klauziński, Olga Orzechowska
Tama Trzech Przełomów w Chinach
Ma pojawić się na Pacyfiku, zakłóci produkcję energii w Chinach
METEO
Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Akt oskarżenia wobec wiceszefa kancelarii prezydenta. Nie przyznaje się do winy
Białystok
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa
BIZNES
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
WARSZAWA
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Właz przykryli deskami, lodówką i mikrofalówką. Cztery osoby w areszcie
Kraków
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
Szpitale sprzeciwiają się cięciom NFZ. "My tutaj nie leczymy zdrowych ludzi"
Piotr Wójcik
shutterstock_2366880579
Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
BIZNES
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
BIZNES
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
WARSZAWA
Dziecko operowane w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Lekarze walczyli z czasem. Stawką była ręka kilkulatki
Katowice
imageTitle
Modlił się, by urosnąć. Uciszył Nowy Jork
EUROSPORT

