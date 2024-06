Sasin: Romanowskiemu można zarzuć jedno

Dopytywany, czy nie widzi nieprawidłowości w tym, że do zakupu oprogramowania skorzystano z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, odparł: - Co jest złego w tym, żeby ścigać przestępców? To jest w interesie ofiar przestępstw.

Sasin: Romanowskiemu można zarzucić jedno

Do Sejmu trafił też wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie innego byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Przyznał, że "tę sprawę trzeba na pewno wyjaśnić". - Pewne wątpliwości narosły, chociaż, z tego co wiem z mediów, nie dostrzegam tutaj jakiegoś przestępstwa - powiedział.

Dodał, że Romanowskiemu "można na pewno zarzucić jedno, tylko pytanie, czy to jest zarzut". - Wspierał wyborców w swoim okręgu wyborczym, korzystając z funduszy, którymi dysponował - funduszy publicznych. Jeśli to jest działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, to obawiam się, że trzeba by było za zorganizowaną grupę przestępczą uznać wszystkich polityków - powiedział.