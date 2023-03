Sasin pytany przyszłość Morawieckiego na stanowisku premiera. "Zawsze zastanawiamy się czy może być lepiej"

czytaj dalej

Rowerzysta przewrócił się tuż przed autobusem komunikacji miejskiej w Częstochowie. - Było mokro, jechałam z górki, 50 na godzinę. Widziałam tego rowerzystę na chodniku. Im bardziej się do niego zbliżałam, tym bardziej on był bliżej krawędzi. Obserwowałam go i myślałam, co robić, gdyby się przewrócił. Wiedziałam, że nie wyhamuję - pani Agnieszka, kierująca autobusem miejskim w Częstochowie opowiada, jak uniknęła przejechania rowerzysty.