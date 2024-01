Jacek Sasin przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych

Joński: Wszyscy jesteśmy przywzyczajeni do tego, że idziemy do lokalu wyborczego, oddajemy głos, jest komisja, która liczy te głosy, później pokazuje wyniki. Państwo, pomimo tego, że wszyscy byli pozamykani w domach, zaproponowaliście, aby odbyły się wybory kopertowe. Polegało to na przesyłce wyborczej, pakiecie, w którym znajdowała się karta do głosowania.

Według propozycji rządzących, takie pakiety wyborcze miały znaleźć się w skrzynkach pocztowych. Według maila, który przedstawił pan Soboń, cztery miliony osób nie ma skrzynek. To oznacza - cytuję z maila - "obrazki pakietów na błocie, płocie, śmietniku".

Pytanie: Co się miało dziać od momentu wrzucenia tego do skrzynek do momentu, kiedy obywatel miał wyjąć kartę do głosowania? Kto tego pilnował?