Jacek Sasin stanie przed komisją do spraw wyborów kopertowych

W środę zbierze się sejmowa komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Przesłuchany zostanie między innymi były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wcześniej wskazywał, że decyzję dotyczącą wyborów podejmował, zgodnie z kompetencjami, ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych przesłucha byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i byłego wiceministra aktywów państwowych Tomasza Szczegielniaka.

Politycy zostali wezwani w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Jacek Sasin odznaczony Medalem Honorowym Poczty Polskiej TVN24

Joński: więcej takich sytuacji nie będzie

W piątek przed komisją stanął Artur Soboń, wówczas wiceszef MAP, który na praktycznie wszystkie pytania odpowiadał, że "wszystko, co miał do powiedzenia, zawarł w swobodnej części wypowiedzi".

Dariusz Joński, który stoi na czele komisji, zapytany, czy przesłuchanie Jacka Sasina może wyglądać tak samo jak Sobonia, mówił, że Soboń "dokładnie nic nie powiedział", w związku z czym komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na niego kary porządkowej, a ponadto rozważy wniosek do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Więcej takich sytuacji nie będzie. Nie pozwolę na to - mówił. Doprecyzował, że komisja śledcza działa na podstawie regulaminu Sejmu, ustawy o sejmowej komisji śledczej i Kodeksu postępowania karnego. - Będę korzystać z tych zapisów, by politycy PiS nie lekceważyli Polaków - zapowiedział.

Zaznaczył, że zadaniem komisji śledczej jest zadawanie pytań po to, by na koniec przygotować raport z prac. Dodał, że jeśli będą materiały dowodowe, komisja skieruje wnioski do prokuratury czy o postawienie przed Trybunałem Stanu.

Jak stwierdził, "nie może się doczekać" środowego posiedzenia komisji i przesłuchania Sasina. Przypomniał, że były szef MAP nadzorował Pocztę Polską, która - bez podstawy prawnej - miała zorganizować w 2020 roku przeprowadzenie wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej i "wyrzuciła w piach" 70 milionów złotych na pakiety wyborcze.

Sasin: to premier w ramach kompetencji te decyzje wydawał

Jacek Sasin powiedział dwa tygodnie temu, że "stawi się bez żadnych obaw". - Ta komisja, od początku to mówiliśmy, w takim zakresie, w jakim zarysowała to rządząca większość, czyli jako próba osądzania polityków PiS odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów, ona oczywiście nie miała sensu - dodał.

Odnosząc się do podejmowanych decyzji, mówił, że "każdy działał w zakresie swoich kompetencji". - Zgodnie z tak zwaną ustawą covidową rzeczywiście kompetencje do tego, żeby wydać odpowiednie decyzje Poczcie Polskiej, PWPW, ale również odpowiednim ministrom, w tym ministrowi aktywów państwowych, czyli mnie, ale również ministrowi spraw wewnętrznych, te kompetencje przynależały do premiera. To premier w ramach kompetencji te decyzje wydawał, a nie ja, bo nie miałem takich kompetencji - dodał były minister aktywów państwowych.

Jak mówił, "konstytucja dokładnie określiła termin, w jakim mają odbyć się wybory prezydenckie w Polsce". - W oparciu o konstytucję marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów i nie było tutaj żadnego ruchu, bo nie ma żadnej drogi zmiany terminu wyborów, trzeba by było zmieniać konstytucję, co do tego, jak wiemy, nie było większości - ocenił.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty/kab

Źródło: PAP