Sąd orzekł, że Kazimierz Kujda skłamał w oświadczeniu lustracyjnym. Sasin: nie przeszkadza mi to, wyrok jest niesprawiedliwy

- Nie przeszkadza mi, bo miałem okazję zapoznać się z tymi dokumentami pana prezesa Kujdy i wiem, że ten wyrok jest wyrokiem niesprawiedliwym. Sądy jakie są w Polsce, to wszyscy wiemy. Zdecydowana większość Polaków uważa, że w sądzie można znaleźć wszystko, ale nie sprawiedliwość - powiedział minister.

- Musimy iść na zgniłe kompromisy w tej sprawie, które powodują, że ta reforma nie może być dokończona i w związku z tym nie daje odpowiedniego efektu, takiego efektu, żeby Polacy mogli mieć poczucie, że w sądach można znaleźć sprawiedliwość. Wyrok w sprawie pana prezesa Kujdy wskazuje na to, że dużo zostało jeszcze w tej sprawie do zrobienia - dodał Jacek Sasin.

Sąd: Kazimierz Kujda złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Wyrok w sprawie Kazimierza Kujdy zapadł przed sądem we wtorek 14 czerwca. Poinformowano, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie. Powoduje to między innymi utratę wybieralności Kujdy w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz europejskich.