Ile żąda Poczta Polska od Skarbu Państwa? Sasin: Tyle, ile wydała. Demokracja kosztuje

Były podstawy prawne do przygotowań do wyborów korespondencyjnych 10 maja. Premier podjął taką decyzję w odpowiedzialności za państwo - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Powiedział też, że Poczta Polska w ramach rekompensaty dostanie "tyle, ile tych kosztów poniosła". - Demokracja kosztuje - skwitował Sasin.

Sasin: demokracja kosztuje

Na uwagę prowadzącego, że w takim układzie każdy Polak zapłaci około dwóch złotych za wybory, które się nie odbyły, odparł: - To może porozmawiajmy o tym, ile kosztuje awaria Czajki w Warszawie i ile trzeba na to wydać.

Stwierdził, że "demokracja kosztuje", a "gdyby wychodzić z założenia, że nie należy wydawać pieniędzy na wybory, to może w ogóle odwołajmy wybory, bo one kosztują".

Przekonywał, że "były podstawy prawne" do przygotowań do wyborów korespondencyjnych 10 maja. - Odsyłam do konstytucji, która dokładnie wskazywała na termin tych wyborów, odsyłam do zarządzenia marszałek Sejmu. Te dwa akty prawne zobowiązywały administrację rządową, żeby takie przygotowania podjąć - mówił. Jego zdaniem "premier podjął taką decyzję w odpowiedzialności za państwo i za konstytucję".