Sasin oskarża opozycję o "żarty z logiki". Chodzi o majowe wybory i "rekompensatę" dla poczty za druk kart

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła poprawkę do projektu ustawy, która umożliwi Poczcie Polskiej uzyskanie finansowej "rekompensaty" za wydrukowanie kart do głosowania w nieprzeprowadzonych wyborach prezydenckich 10 maja. Na krytyczne głosy opozycji w tej sprawie odpowiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, który zajmował się przygotowaniem tych wyborów. Oskarżył politycznych przeciwników o "żarty z logiki" i "bezmiar hipokryzji".

Wiele emocji i krytykę ze strony opozycji wywołał zapis głoszący, że podmioty, które zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich 10 maja, będą mogły "wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia".

"Działanie na rympał, kiedy do ustawy o ochronie zdrowia wpisuje się ochronę Sasina" TVN24

Poprawka została przyjęta. "Za" było 15 posłów, "przeciw" - 12. Taki zapis umożliwi Poczcie Polskiej uzyskanie około 70 milionów złotych "rekompensaty" za wydrukowanie kart do głosowania w nieprzeprowadzonych wyborach prezydenckich 10 maja.

Sasin: opozycja robi sobie żarty z logiki

Prace nad ustawą jeszcze trwały, a przygotowania do wyborów ruszyły

Decyzję o przeprowadzeniu głosowania w wyborach prezydenckich 10 maja przez Pocztę Polską politycy Prawa i Sprawiedliwości podjęli w marcu. Projekt ustawy w tej sprawie wpłynął do Sejmu 6 kwietnia i jeszcze tego samego dnia został przyjęty przez rządzącą większość. Ustawa trafiła do Senatu. Władza z ministrem aktywów państwowych, wicepremierem Jackiem Sasinem na czele oraz kierownictwo Poczty Polskiej rozpoczęły przygotowania do wyborów - w tym druk kart - mimo że proces legislacyjny się nie zakończył.