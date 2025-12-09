"Wstyd, panie Sasin". Poseł PiS "poparł politycznego przemocowca"

Czarzasty: myślę, że pan Sasin odjechał po prostu Źródło: TVN24

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł PiS Jacek Sasin był pytany, czy byłby w stanie wyobrazić sobie przed lub po wyborach koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią stworzoną przez skrajnie prawicowego polityka Grzegorza Brauna. Chociaż przyznał, że byłoby mu trudno, to odwołał się do "reguł demokracji", wedle których - jak ocenił - "trzeba szanować głosy wyborców".

- Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić - powiedział. Stwierdził też, że w przypadku tworzenia koalicji "woli Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska".

Czarzasty: to jest po prostu masakra

O komentarz do słów Sasina reporterka TVN24 Agata Adamek pytała marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. - Myślę, że pan Sasin odjechał po prostu. To, co prezentuje Braun, jego poglądy, jego nienawiść w stosunku do ludzi, do Żydów (...) jest przerażająca - ocenił.

Dodał też, że partia Brauna "tak naprawdę balansuje na granicy właściwie delegalizacji". - Jak można z takim człowiekiem w imię władzy wchodzić w jakiekolwiek kontakty i robić potencjalnie rząd? Lewica nigdy nie wejdzie do rządu, w którym będzie Konfederacja i Braun. To jest po prostu masakra - stwierdził.

Zgorzelski o "brunatnej koalicji"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) pytany o wypowiedź Sasina, odparł: - Dlaczego mnie to nie dziwi, że na naszych oczach powstaje brunatna koalicja po to tylko, żeby dorwać się do władzy? Dla PiS-u nie ma żadnych hamulców przed tym przedsięwzięciem.

- Grzegorz Braun to definicyjny antysemita, który także zasłynął swoimi hasłami, które kwalifikują się jako antypolonizm, bowiem zakwestionował istnienie komór gazowych i jeszcze zrobił wiele innych rzeczy, żeby sam (...) wykluczyć się z polskiej wspólnoty narodowej - powiedział.

Zgorzelski: na naszych oczach powstaje brunatna koalicja Źródło: TVN24

Witczak: dzisiaj Sasin puścił się poręczy

Mariusz Witczak z KO ocenił z kolei, że "dzisiaj Sasin puścił się poręczy". - W jakimś sensie poparł Brauna, politycznego przemocowca, kłamcę i piewcę kłamstwa oświęcimskiego oraz człowieka, który wybrał brunatną przyszłość - mówił.

- To wstyd, panie Sasin. To kompromitacja i dyskwalifikacja, jeżeli chodzi o standardy polityczne panujące w Polsce, ale widzę, że dla Jarosława Kaczyńskiego Sasin jest w stanie zrobić wszystko, dlatego że się podlizuje - ocenił.

Witczak: dzisiaj Sasin puścił się poręczy Źródło: TVN24

Jak mówił, "Kaczyński nienawidzi Donalda Tuska i Sasin znajdzie każdy pretekst do tego, żeby uderzyć w Tuska, a przy okazji Brauna potrzebują do swojej politycznej przyszłości". - Oni (PiS - red.) wezmą każdego do koalicji, byle wrócić do władzy - dodał.

OGLĄDAJ: To, co robi Braun, "jest na korzyść Rosji" Zobacz cały materiał