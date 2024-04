Wicewojewoda może mieć problem. Poszło o serię jego dziwnych wpisów

PSL zapowiada podjęcie "odpowiednich kroków" w sprawie Jacka Protasiewicza. Wicewojewoda dolnośląski zamieścił w niedzielę w mediach społecznościowych serię kontrowersyjnych i nieprzyzwoitych wpisów wobec m.in. polityków przeciwnej opcji politycznej. W poniedziałek Protasiewicz stwierdził: robię, to co robię na własny rachunek.

"Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów J. Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki" - napisało w niedzielę wieczorem na platformie X Polskie Stronnictwo Ludowe.

W poniedziałek rano w mediach społecznościowych pojawiła się odpowiedź Protasiewicza na wpis PSL.

Wpisy Protasiewicza, komentatorzy oburzeni

Protasiewicz jest wicewojewodą dolnośląskim od stycznia tego roku. W ostatnich wyborach samorządowych polityk, który startował z list Trzeciej Drogi, nie dostał się do sejmiku. Jeśli jednak Izabela Bodnar zwycięży w drugiej turze wyborów na prezydenta Wrocławia, wówczas wicewojewoda przejmie po niej mandat poselski. Uprawnia go do tego wynik jaki osiągnął w ostatnich wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku.

W niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać jego niewybredne wpisy pod adresem przeciwników politycznych, które mogą pozbawić go obecnego stanowiska, a w przyszłości utrudnić powrót do aktywnej polityki. Nieprzyzwoite treści kierował m.in do działacza PiS Oskara Szafarowicza. W odpowiedzi Szafarowicz napisał o "perwersyjnych i ohydnych żartach".

Gdy dziennikarze, komentatorzy polityczni i internauci zaczęli zwracać uwagę na nieodpowiednie zachowanie Protasiewicza, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, w wymianie wpisów z Samuelem Pererią, także posunął się do nieprzyzwoitych podtekstów.

Niektóre z tych wpisów wicewojewoda dolnośląski już usunął.

"Pośmialiśmy się, ale skoro sytuacja zaczyna niebezpiecznie przypominać patostreamy, to jestem ciekaw, czy premier Władysław Kosiniak-Kamysz widział, co tutaj dzisiaj wyprawia jego wicewojewoda" - to komentarz posła PiS Radosława Fogla.

