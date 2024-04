Dzień wcześniej Jacek Protasiewicz zamieścił w mediach społecznościowych serię kontrowersyjnych wpisów skierowanych do m.in. polityków przeciwnej opcji politycznej. Nieprzyzwoite treści kierował m.in. do działacza PiS Oskara Szafarowicza. W poniedziałek stwierdził, że "robi, to co robi na własny rachunek".