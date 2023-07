Budka: zgłaszam wniosek do prokuratury o ściganie Jacka Ozdoby. Wiceminister odpowiada

Budka: Zgłaszam wniosek do prokuratury o ściganie Jacka Ozdoby. Odepchnął posła

- Kilka dni temu doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której minister rządu Mateusza Morawieckiego dopuścił się ewidentnego przestępstwa w stosunku do pana posła Jana Grabca, który wykonywał swoje obowiązki poselskie - powiedział Budka.

Grabiec: mafia śmieciowa zaległa się w ministerstwach

Jak stwierdził poseł, rządzący "mają się rzeczywiście czego bać, bo afera Nitro-Chemu, afera śmieci pochodzących ze spółki Skarbu Państwa, afera trucizn, które od pięciu lat rozwożone są po całej Polsce ma bardzo wiele wątków prowadzących i do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i do polityków PiS-u".

- Mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę można powiedzieć, że mafia śmieciowa zaległa się w ministerstwach polskiego rządu, że ludzie, którzy mieli sprzątać Polskę, tak naprawdę są współodpowiedzialni za to, co dzieje się ze śmieciami - dodał poseł.

Ozdoba odpowiada: też złożę zawiadomienie

- Postanowiłem, że w odpowiedzi na to pismo, złożę zawiadomienie do prokuratury - jak tylko otrzymam informację, że tamto pismo zostało złożone - z artykułu 238 Kodeksu karnego na bezpodstawne poinformowanie organów ścigania w sprawie rzekomego popełnienia przestępstwa - zapowiedział.

Grodzki: To w dużej mierze toksyny. Nie tylko trzeba posprzątać, ale jeszcze zneutralizować

- Te śmieci nie tylko trzeba posprzątać, ale jeszcze zutylizować i zneutralizować, bo to są w dużej mierze toksyny, które są szkodliwe, szczególnie dla młodego pokolenia. To, co się zdarzyło w Zielonej Górze, czy teraz zaczyna się wydarzać co chwilę, to zaczyna przypominać schyłek PRL-u, gdzie palono na przeróżnych wysypiskach różne dokumenty - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki.