Europoseł PiS przeprasza dziennikarkę "Faktów" TVN Katarzynę Kolendę-Zaleską. Opublikował oświadczenie

"W związku z moją wypowiedzią z dnia 15 grudnia 2024 roku, podczas audycji pod tytułem '7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET' prowadzonej przez p. Andrzeja Stankiewicza, dotyczącą Pani Katarzyny Kolendy - Zaleskiej informuję: Pani Katarzyna Kolenda-Zaleska jest rzetelną i profesjonalną dziennikarką. Moja wypowiedź nie miała na celu podważania jej kompetencji ani dorobku zawodowego. Jeżeli moja wypowiedź została odebrana inaczej, wyrażam ubolewanie z tego powodu. Niniejsze oświadczenie składane jest w wyniku zawarcia ugody sądowej" - napisał.
Europoseł w audycji Radia Zet
Podczas programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" w grudniu 2024 roku, Ozdoba powiedział, że dziennikarze stacji TVN są "na telefon" rządu Donalda Tuska.
Dopytywany o konkretne przykłady, podał nazwisko Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, sugerując, że dziennikarka "może iść z tym do sądu".
Na początku 2025 roku dziennikarka zdecydowała się wnieść pozew cywilny przeciwko europosłowi.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP