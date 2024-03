"Naleśnik", "King Kong" i "przedawkowanie polityki". Wniosek formalny w wykonaniu Ozdoby

Cicho bądź tam Nitras, przedawkowałeś politykę już dawno - powiedział z mównicy sejmowej poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba, zwracając się do ministra sportu Sławomira Nitrasa. Następnie skierował słowa do innych polityków Koalicji Obywatelskiej, określając ich jako "naleśnik" i "King Kong". Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który został nazwany przez Ozdobę "marszałkiem rotacyjnym", ripostował, mówiąc o pośle klubu PiS jako o "ministrze dwutygodniowym". - Tak się nie powinien zachowywać poseł na sali plenarnej - dodał później Hołownia.

Podczas środowych obrad Sejmu, kiedy składano wnioski formalne, na mównicę wszedł poseł klubu PiS , przedstawiciel Suwerennej Polski Jacek Ozdoba. - Szanowny panie marszałku, szanowny panie premierze nieobecny (na sali nie było wtedy Donalda Tuska - red.), panie marszałku rotacyjny. Rozumiem, że nie szanujecie własnego elektoratu, bo 100 konkretów (na 100 dni - red.) gdzieś tam poszło. Ale mam takie pytanie. Jest jedna grupa, która się cieszy - to 20 tysięcy więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. Naprawdę pan chce dzisiaj 20 tysięcy ludzi wypuścić z więzienia? W ramach co - rekompensat czy wynagrodzenia, docenienia za to, że na was zagłosowali? - zwrócił się do nieobecnego na sali szef rządu.

W pewnym momencie zwrócił się też do innych przedstawicieli obozu rządowego, którzy siedzieli w ławach sejmowych. - Cicho bądź tam Nitras, przedawkowałeś politykę już dawno - wykrzyczał do ministra sportu Sławomira Nitrasa .

Mówiąc o "naleśniku", Ozdoba nawiązał do posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Wątek "naleśnikowy" pojawił się podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa, kiedy to prezes PiS zwrócił się do Zembaczyńskiego, członka tej komisji, z zarzutem, że ten "zrujnował" naleśnikarnię. Chodziło o to, że Zembaczyński w przeszłości prowadził naleśnikarnię, którą potem sprzedał. Kilka lat temu Janusz Kowalski z Suwerennej Polski mówił publicznie, że naleśnikarnia upadła, jednak Zembaczyński go wówczas pozwał w trybie wyborczym. Sąd stwierdził, że Kowalski mówi nieprawdę i nakazał przeprosiny.