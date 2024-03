"Wyzywanie posłów z mównicy może go słono kosztować" - napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia, odnosząc się do środowego wystąpienia Jacka Ozdoby z Solidarnej Polski. Jak dodał marszałek izby, "po stwierdzeniu naruszenia powagi Sejmu, Prezydium może nałożyć na niego karę pozbawienia diety nawet na 3 miesiące".

Ozdoba na mównicy. "Naleśnik", "King Kong" i "przedawkowanie polityki"

- Ja rozumiem, że nie szanujecie własnego elektoratu, bo 100 konkretów gdzieś tam poszło. Ale mam takie pytanie, bo jest jedna grupa, która się cieszy. To 20 tys. więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. Naprawdę pan chce wypuścić z więzienia w ramach co? Rekompensat? Czy docenienia, za to, że na was zagłosowali? – pytał Ozdoba.

Marszałek Hołownia przywoływał Ozdobę do porządku, ale poseł Suwerennej Polski kontynuował wypowiedź, zwracając się do posłów KO: - Cieszę się, że naleśnik cicho siedzi. A ty King-Kong, też cicho siedź tam.

Mówiąc o "naleśniku", Ozdoba nawiązał do posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Wątek "naleśnikowy" pojawił się podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa, kiedy to prezes PiS zwrócił się do Zembaczyńskiego, członka tej komisji, z zarzutem, że ten "zrujnował" naleśnikarnię. Chodziło o to, że Zembaczyński w przeszłości prowadził naleśnikarnię, którą potem sprzedał. Kilka lat temu Janusz Kowalski z Suwerennej Polski mówił publicznie, że naleśnikarnia upadła, jednak Zembaczyński go wówczas pozwał w trybie wyborczym. Sąd stwierdził, że Kowalski mówi nieprawdę i nakazał przeprosiny.