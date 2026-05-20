Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Udawał w Sejmie lokomotywę, teraz chce wręczyć kwiaty

|
sejm-0001
Poseł Niedźwiedzki wykonał gest lokomotywy w Sejmie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Poseł Jacek Niedźwiedzki zapowiedział w rozmowie z tvn24.pl, że przeprosi Paulinę Matysiak za swoje zachowanie podczas posiedzenia Sejmu. - Kupię kwiaty - zadeklarował. Polityk wywołał oburzenie, gdy na widok zbliżającej się do mównicy posłanki wydał dźwięk przypominający gwizd lokomotywy.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu Jacek Niedźwiedzki (KO), pełniący funkcję sekretarza obrad, wydał dźwięk przypominający gwizd lokomotywy, gdy Paulina Matysiak (posłanka niezrzeszona) wchodziła na mównicę. Nie było to pierwsze takie zachowanie polityka - podobny gest wykonywał już wcześniej.

Tym razem Matysiak, która zajmuje się m.in. wykluczeniem transportowym i sprawą nieprawidłowości przy pociągach Newag, zareagowała na jego zachowanie, publikując wpis w mediach społecznościowych. "Pytacie mnie Państwo, co sądzę o takim zachowaniu posła sekretarza. No cóż, niewiele, ale komuś sala sejmowa pomyliła się z przedszkolem" - napisała.

Nagranie wywołało falę krytycznych komentarzy. Były premier Mateusz Morawiecki napisał: "Panie Niedźwiedzki - dla pana następna stacja to poza polityką". Poseł Centrum Rafał Komarewicz ocenił, że "kpienie z koleżanki podczas obrad parlamentu to nie jest luz ani humor, tylko zwykłe chamstwo".

"Nie miałem złych zamiarów"

W rozmowie z portalem tvn24.pl Niedźwiedzki przyznaje, że jego zachowanie było "niepotrzebne", ale zaprzeczył, by miało złośliwy charakter albo drugie dno. Zapewnia, że nie chciał obrazić posłanki.

- To się rozlało. Wiem, że to było niepotrzebne, przyznaję. Nigdy jednak nie miałem złych zamiarów - przekonuje poseł. Twierdzi, że gest miał być "żartobliwym sygnałem" dla innych posłów, że za chwilę usłyszą o kolejowej tematyce. - Wszyscy wiemy, że kiedy pani Paulina wychodzi na mównicę, zwykle mówi o kolei, o sytuacji w PKP, o problemach różnych - wyjaśnia. Przyznaje też, że nie był to pierwszy raz, kiedy wykonał ten gest i twierdzi, że wcześniej Matysiak uśmiechała się do niego w odpowiedzi.

"Kupię kwiaty"

Zapowiada, że w środę planuje osobiście przeprosić posłankę za swoje zachowanie.

- Kupię kwiaty i udam się do pani posłanki. Chcę powiedzieć jej wprost w oczy, że nie miałem na celu jej obrażenia. Jeżeli żart sprawia komuś przykrość, to nie jest już żart - przyznaje.

"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski

Świat

Redagowała Katarzyna Guzik

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
Sekcja Archeo
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
SejmPolityka
Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
Kujawsko-Pomorskie
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
Zdrowie
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
Świat
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Porsche miało inne numery rejestracyjne z przodu i z tyłu
WARSZAWA
Sana Yousaf
Gwiazda TikToka zastrzelona w domu. Sprawcę skazano na karę śmierci
Świat
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
Świat
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Peter Magyar
Premier, prezydent, parlament. Teraz Magyar rusza do Gdańska
RELACJA
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Policjantka w grupie przestępczej? "Została zawieszona w czynnościach służbowych"
Łódź
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijają ważne stacje
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
Szczecin
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Katedra Gnieźnieńska
Kryzys w kościele narasta. Chętnych na księży jest coraz mniej
Poznań
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
Polska
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
kierownica zegarek samochod shutterstock_2658863449
Badania kierowców będą droższe. Rząd szykuje zmiany
BIZNES
Drony nad Polską
Starosta nie informował o dronach, bo uznał, że to były tajne ćwiczenia
Lublin
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Świat
Litwa
Dron w pobliżu Wilna
Balon wylądował awaryjnie na szkolnym boisku w Olsztynie
Balon awaryjnie lądował na szkolnym boisku
Olsztyn
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica