Polska Udawał w Sejmie lokomotywę, teraz chce wręczyć kwiaty Monika Winiarska |

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu Jacek Niedźwiedzki (KO), pełniący funkcję sekretarza obrad, wydał dźwięk przypominający gwizd lokomotywy, gdy Paulina Matysiak (posłanka niezrzeszona) wchodziła na mównicę. Nie było to pierwsze takie zachowanie polityka - podobny gest wykonywał już wcześniej.

Tym razem Matysiak, która zajmuje się m.in. wykluczeniem transportowym i sprawą nieprawidłowości przy pociągach Newag, zareagowała na jego zachowanie, publikując wpis w mediach społecznościowych. "Pytacie mnie Państwo, co sądzę o takim zachowaniu posła sekretarza. No cóż, niewiele, ale komuś sala sejmowa pomyliła się z przedszkolem" - napisała.

Nagranie wywołało falę krytycznych komentarzy. Były premier Mateusz Morawiecki napisał: "Panie Niedźwiedzki - dla pana następna stacja to poza polityką". Poseł Centrum Rafał Komarewicz ocenił, że "kpienie z koleżanki podczas obrad parlamentu to nie jest luz ani humor, tylko zwykłe chamstwo".

"Nie miałem złych zamiarów"

W rozmowie z portalem tvn24.pl Niedźwiedzki przyznaje, że jego zachowanie było "niepotrzebne", ale zaprzeczył, by miało złośliwy charakter albo drugie dno. Zapewnia, że nie chciał obrazić posłanki.

- To się rozlało. Wiem, że to było niepotrzebne, przyznaję. Nigdy jednak nie miałem złych zamiarów - przekonuje poseł. Twierdzi, że gest miał być "żartobliwym sygnałem" dla innych posłów, że za chwilę usłyszą o kolejowej tematyce. - Wszyscy wiemy, że kiedy pani Paulina wychodzi na mównicę, zwykle mówi o kolei, o sytuacji w PKP, o problemach różnych - wyjaśnia. Przyznaje też, że nie był to pierwszy raz, kiedy wykonał ten gest i twierdzi, że wcześniej Matysiak uśmiechała się do niego w odpowiedzi.

"Kupię kwiaty"

Zapowiada, że w środę planuje osobiście przeprosić posłankę za swoje zachowanie.

- Kupię kwiaty i udam się do pani posłanki. Chcę powiedzieć jej wprost w oczy, że nie miałem na celu jej obrażenia. Jeżeli żart sprawia komuś przykrość, to nie jest już żart - przyznaje.

Redagowała Katarzyna Guzik