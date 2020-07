Jacek Kurski po raz drugi wziął ślub kościelny. Wśród gości Kaczyński, Ziobro, Błaszczak, Szydło

Poseł, wiceminister, prezes TVP

W rządzie Beaty Szydło pełnił funkcję wiceministra kultury. Z tej funkcji został odwołany w styczniu 2016 roku, kiedy mianowano go na stanowisko prezesa państwowej telewizji. Prezesem zarządu spółki Telewizja Polska był od 8 stycznia 2016 roku do początku marca tego roku, kiedy z funkcji TVP odwołała go Rada Mediów Narodowych. Jak informowały media, dymisji Jacka Kurskiego domagał się prezydent Andrzej Duda. Miał to być warunek do podpisania przez niego ustawy przyznającej blisko dwa miliardy złotych budżetowej dotacji dla mediów państwowych.