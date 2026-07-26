Polska Jacek Kurski "wysłany do telewizji", atakował Morawieckiego. "Będzie wojna" Filip Czerwiński |

Mueller: nikt nie składał rezygnacji, wyrzucają nas z partii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Polityk PiS, były prezes propagandowej TVP Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano zbliżonej do PiS telewizji Republika, gdzie krytykował i atakował ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera.

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- Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić - przekonywał Kurski, który kryzys w PiS nazywał "obrzydliwą akcją rozłamową".

Krytykował Morawieckiego również za to, że "siedział u Tuska" - czyli w Radzie Gospodarczej przy rządzie - w 2010 roku, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej i później gdy - zdaniem Kurskiego - tworzono wobec PiS "przemysł pogardy".

Jacek Kurski Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Burza po słowach Kurskiego "Będzie wojna"

Słowa Kurskiego odbiły się echem w mediach społecznościowych. Komentowali je stronnicy Morawieckiego. Europoseł Waldemar Buda napisał, że Kurski to "przedstawiciel PiS wysłany dzisiaj do telewizji". "Naprawdę przestańcie do nas apelować o spokój, o zgodę, o umiar. Będzie wojna" - napisał.

"Wysyłanie Jacka Kurskiego, jako przedstawiciela PiS, do programów telewizyjnych jest najlepszym dowodem na to przed czym ostrzegaliśmy w partii. Niestety, od dawna ten człowiek już współrządził komunikacją w PiS. Teraz będzie tylko gorzej" - ocenił były rzecznik rządu Morawieckiego, obecnie europoseł Piotr Mueller.

Wysyłanie Jacka Kurskiego, jako przedstawiciela PiS, do programów telewizyjnych jest najlepszym dowodem na to przed czym ostrzegaliśmy w partii.

Niestety od dawna ten człowiek już współrządził komunikacją w PiS.

Teraz będzie tylko gorzej. — Piotr Müller (@PiotrMuller) July 26, 2026 Rozwiń

Inny z "harcerzy", poseł Marcin Horała, odniósł się do sprawy żartobliwie, naśladując język komunikatów o liczbie nowych zakażeń koronawirusem z czasów pandemii COVID-19.

"W ostatniej dobie odnotowano (7654) przypadki ataków Jacka Kurskiego na Mateusza Morawieckiego. Mazowieckie (1435), łódzkie (976), małopolskie (854), wielkopolskie (823)…" - napisał.

W ostatniej dobie odnotowano (7654) przypadki ataków Jacka Kurskiego na @MorawieckiM mazowieckie (1435), łódzkie (976), małopolskie (854), wielkopolskie (823)… — Marcin Horała (@mhorala) July 26, 2026 Rozwiń

Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka PiS, tak samo "harcerka", napisała, że Jacek Kurski jest "od lat taki sam". "Zniszczyć, znieważyć, obrzucić błotem. Aż do totalnego ośmieszenia samego siebie i całej formacji. Uciekał z PiS-u jak szczur, dziś stroi się w piórka obrońcy obozu. Obrzydliwe" - skomentowała.

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W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów.