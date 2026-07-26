Jacek Kurski "wysłany do telewizji", atakował Morawieckiego. "Będzie wojna"
Polityk PiS, były prezes propagandowej TVP Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano zbliżonej do PiS telewizji Republika, gdzie krytykował i atakował ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera.
- Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić - przekonywał Kurski, który kryzys w PiS nazywał "obrzydliwą akcją rozłamową".
Krytykował Morawieckiego również za to, że "siedział u Tuska" - czyli w Radzie Gospodarczej przy rządzie - w 2010 roku, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej i później gdy - zdaniem Kurskiego - tworzono wobec PiS "przemysł pogardy".
Burza po słowach Kurskiego "Będzie wojna"
Słowa Kurskiego odbiły się echem w mediach społecznościowych. Komentowali je stronnicy Morawieckiego. Europoseł Waldemar Buda napisał, że Kurski to "przedstawiciel PiS wysłany dzisiaj do telewizji". "Naprawdę przestańcie do nas apelować o spokój, o zgodę, o umiar. Będzie wojna" - napisał.
"Wysyłanie Jacka Kurskiego, jako przedstawiciela PiS, do programów telewizyjnych jest najlepszym dowodem na to przed czym ostrzegaliśmy w partii. Niestety, od dawna ten człowiek już współrządził komunikacją w PiS. Teraz będzie tylko gorzej" - ocenił były rzecznik rządu Morawieckiego, obecnie europoseł Piotr Mueller.
Inny z "harcerzy", poseł Marcin Horała, odniósł się do sprawy żartobliwie, naśladując język komunikatów o liczbie nowych zakażeń koronawirusem z czasów pandemii COVID-19.
"W ostatniej dobie odnotowano (7654) przypadki ataków Jacka Kurskiego na Mateusza Morawieckiego. Mazowieckie (1435), łódzkie (976), małopolskie (854), wielkopolskie (823)…" - napisał.
Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka PiS, tak samo "harcerka", napisała, że Jacek Kurski jest "od lat taki sam". "Zniszczyć, znieważyć, obrzucić błotem. Aż do totalnego ośmieszenia samego siebie i całej formacji. Uciekał z PiS-u jak szczur, dziś stroi się w piórka obrońcy obozu. Obrzydliwe" - skomentowała.
Rozłam w PiS
W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.
Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów.