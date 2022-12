Jacek Kurski w Banku Światowym. Radosław Fogiel: PiS nie ma z tym nic wspólnego

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Chojnicach został zapytany przez jedną z osób na sali o liczbę policjantów ochraniających to wydarzenie. Stwierdził, że on widział "co najwyżej kilkudziesięciu", ale "może się myli". - Natomiast mogę powiedzieć jedno - musimy być pod ochroną z tego względu, że my mamy prawo do spokojnych spotkań - powiedział prezes PiS.