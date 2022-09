Jacek Kurski odwołany. Pierwsze komentarze

Jacek Kurski został odwołany z funkcji prezesa telewizji rządowej. "To nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed nim nowe zadania" - oświadczył na Twitterze rzecznik PiS Radosław Fogiel. - Być może Kurski zostanie szefem sztabu wyborczego PiS-u i będzie jeszcze bardziej się angażował - zastanawiał się Robert Kropiwnicki (Koalicja Obywatelska).

Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa telewizji państwowej. Na stanowisko szefa TVP powołany został Mateusz Matyszkowicz - napisał na Twitterze członek RMN Robert Kwiatkowski.

Rzecznik PiS: już niedługo nowe zadania

"Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania" - oświadczył na Twitterze rzecznik PiS Radosław Fogiel.

O odwołanie Jacka Kurskiego pytany był też na konferencji prasowej szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Myślę, że to jest dobre pytanie – i sam jestem ciekaw odpowiedzi na nie – do Rady Mediów Narodowych, która podjęła tę decyzję. Myślę, że to jest właściwy adres – odparł.

Kropiwnicki (PO): ciężko będzie przebić poziom szczucia

Poproszony o skomentowanie odwołania prezesa telewizji rządowej poseł KO Robert Kropiwnicki powiedział, że "to zależy, jak to się przełoży na faktyczną działalność telewizji". - To na pewno jest dobre, bo Kurski stał się gorszym symbolem propagandy niż [Jerzy- red.] Urban. Ciężko będzie przebić poziom szczucia na innych niż telewizja Kurskiego - mówił.

- Być może, że Kurski zostanie szefem sztabu wyborczego PiS-u i będzie jeszcze bardziej się angażował. Nie wiemy w tym momencie, teraz wygląda to raczej na wojnę buldogów, które w PiS-ie rwą to polskie sukno, czyli wygrała pewnie inna opcja, może bardziej Morawieckiego. Tłuką się, niestety wszystko kosztem Polski - stwierdził.

- Czekamy, co to faktycznie przyniesie dla jakości materiałów i czy telewizja przestanie być pisowską szczujnią, czy wróci do nazwy telewizji publicznej - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kg

Źródło: PAP