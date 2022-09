Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa telewizji rządowej. Hołownia: Zostanie przesunięty. Takiego skarbu Kaczyński z rąk nie wypuści

Odwołanie Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa telewizji rządowej komentował w "Kropce nad i" w TVN24 lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Ocenił, że ta decyzja to zapowiedź, że "będziemy mieli jeszcze bardziej zbliżoną do szamba, jeszcze bardziej brutalną kampanię wyborczą, bo na ten odcinek zostanie z całą pewnością przesunięty". - Takiego skarbu Kaczyński z rąk nie wypuści - stwierdził.

Zmianę na stanowisku prezesa telewizji rządowej skomentował w "Kropce nad i" lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Ocenił, że Kurski "jest człowiekiem, który jest uosobieniem zła w polityce, mediach". - To jest człowiek, który psuje, któremu nie chodzi o żadne dobro, a wyłącznie o interes - dodał.

Zdaniem Hołowni to, co się dzisiaj stało, jest zapowiedzią, że "będziemy mieli jeszcze bardziej zbliżoną do szamba, jeszcze bardziej brutalną kampanię wyborczą, bo na ten odcinek zostanie z całą pewnością przesunięty".

Lider Polski 2050 dodał, że Kurski jest "znakomitym macherem od propagandy, od brudnej roboty, od mafijnych gierek i to będzie robił". - Takiego skarbu (Jarosław - red.) Kaczyński z rąk nie wypuści - ocenił.

Hołownia: PiS panikuje, ale musi przygotowywać się na wszystkie warianty

Pytany, czy to może oznaczać, że wybory parlamentarne będą wcześniej, ocenił, że "PiS szykuje się na wszystkie warianty i ma świadomość tego, że te wybory mogą być na wiosnę". - Ta zima może być dla nich naprawdę bardzo ciężka, ta zima, która będzie krainą lodu dla bardzo wielu Polaków. Oni wykonują coraz bardziej rozpaczliwe gesty. Jednym z nich jest choćby ta ustawa, która pozwala teraz palić mułem, flotokoncentratem, jest totalnie niesprawiedliwa - mówił Hołownia. Dodał, że "oni panikują, ale też w tej panice muszą przygotowywać się na różne warianty".

Szymon Hołownia TVN24

Wybory samorządowe pół roku później? Hołownia: z PiS-em nie robi się żadnych zmian ustrojowych

Hołownia odniósł się do zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku. - To z powodu tego, że zbiegły się wybory i to jest niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne. To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych – mówił prezes PiS.

Hołownia stwierdził, że jeśli nie będzie teraz "spięcia" z wyborami do naszego parlamentu, to w 2024 roku będzie "spięcie" z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

- Ten argument jest bałamutny - ocenił. - Już dostatecznie dużo widziałem kombinowania przez zasadach gry w trakcie meczu, w trakcie kampanii w 2020 roku, żeby raz na zawsze to sobie zapamiętać. Z nimi nie robi się żadnych zmian ustrojowych, konstytucyjnych. Nie otwiera im się żadnych furtek i żadnych drzwi, bo nawet jeśli przychodzą z najszczerszymi chęciami, a przynajmniej tak twierdzą, to na pewno pod spodem mogą coś wykręcić - mówił.

Hołownia: z PiS-em nie robi się żadnych zmian ustrojowych TVN24

- Kaczyński wolałby, żeby te wybory były przesunięte, ale ja nie widzę powodów, dlaczego mielibyśmy mu w tym pomagać - dodał lider Polski 2050. Podkreślił, że "państwo ma przeprowadzić wybory w terminach, które są konstytucyjne".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/kg, adso

Źródło: TVN24