Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa telewizji państwowej. Politycy komentują

To, co Jacek Kurski w naszym społeczeństwie zostawia po sobie, to jest kłamstwo, nienawiść, niechęć - uważa przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. Według niego, odwołanie Kurskiego z funkcji prezesa telewizji państwowej świadczy o tym, że w obozie rządowym "każdy walczy z każdym i wszyscy ze wszystkimi". Zdaniem posłanki Lewicy Beaty Maciejewskiej Kurski pokazał, "co to znaczy zrobić z mediów publicznych machinę propagandową".

Pytany, co w jego opinii zostawił po sobie w telewizji rządowej Kurski, Szłapka odparł, że "ściek". - To, co zrobił z telewizji publicznej, to jest ściek. To, co w naszym społeczeństwie zostawia po sobie, to jest kłamstwo, nienawiść, niechęć. Będziemy wychodzić jako społeczeństwo z tego, co zrobił Kurski z Kaczyńskim myślę, że tak z pokolenie, żeby relacje międzyludzkie zostały odbudowane do tych, które były przed PiS-em i Jackiem Kurskim - powiedział.