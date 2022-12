Siemoniak: Kaczyński chce izolować Jacka Kurskiego. "Zesłany do złotej klatki"

Siemoniak: prezes porządkuje sytuację przed wyborami

- Ja patrzę na polityczny sens tego działania. Nie chodzi o pieniądze, bo w takim rankingu PiS-owskich tłustych kotów, ta pensja w Banku Światowym wcale nie jest wysoka przy Obajtku i innych. Gdyby został członkiem zarządu jakiejś państwowej spółki to pewnie by zarobił więcej. Chodzi o to, żeby się go pozbyć z Polski. Ja tak to odbieram, że osoba ze ścisłego kierownictwa PiS, mająca ogromny wpływ na rzeczywistość, jest zsyłana. Oczywiście do złotej klatki - stwierdził Siemoniak.