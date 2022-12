"Nie zwolni się z polityki krajowej. Dalej będzie bulterierem"

Schetyna: dalej będzie bulterierem

O nowej pracy Kurskiego mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem wysłanie Kurskiego do Banku Centralnego "jest kompromitujące". - Wysyłają go, by zabezpieczyć, zagwarantować mu finansowe lądowanie. Bardzo, bardzo dobre, bo to milion złotych rocznie - mówił.