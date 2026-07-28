Polska PiS zdecydowało w sprawie Jacka Kurskiego Aleksandra Sapeta |

Prof. Dudek: Kurski powiedział o Morawiecki to, co wiele osób w PiS zawsze uważało Źródło wideo: TVN24

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Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano w zbliżonej do PiS Telewizji Republika. Mówił między innymi, że Mateusz Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".

Rzecznik PiS: Jacek Kurski otrzymał zakaz

We wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o podjętych krokach wobec Kurskiego. "Sprawa p. Jacka Kurskiego związana z jego telewizyjnym występem została skierowana do partyjnej Komisji Etyki; p. Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych" - czytamy we wpisie na X po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS.

▶️Komitet Polityczny @pisorgpl zatwierdził listę osób, ktore nie złożyły w terminie lub złożyły w złej formie wymaganego przez kierownictwo partii oświadczenia o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości.



▶️Jednocześnie został skierowany wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego PiS… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 28, 2026 Rozwiń Rafał Bochenek o decyzji w sprawie Kurskiego Źródło: X

Informacje o planowanym zakazie wobec Kurskiego ujawnił wcześniej dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak w programie "W kuluarach" w TVN24.

W niedzielę o słowa Kurskiego pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. - Ja uważam, że wszelkie emocjonalne wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. Po jakiejkolwiek stronie. Jednej, drugiej, trzeciej, piątej - odpowiedział Karski. - Są emocje po wszystkich stronach, które powinny być wygaszone - wskazał.

Dopytywany o nazywanie Morawieckiego "żałosnym trybikiem", odpowiedział: - Po wielu stronach pada wiele stwierdzeń, które nie powinny paść. Włącznie z tym.

- Nie ustawiałbym tego w jedną stronę. W obu kierunkach pada wiele sformułowań, których nie powinno być - dodał.

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Co Kurski powiedział o Morawieckim?

Były prezes propagandowej TVP atakował Morawieckiego w programie prawicowej stacji sprzyjającej PiS. - Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić - powiedział Kurski.

Przypomniał, że Mateusz Morawiecki był członkiem Rady Gospodarczej - ciała doradczego przy premierze Donaldzie Tusku. Był w tym organie od 9 marca 2010 roku do lutego 2012 roku. W międzyczasie, 10 kwietnia 2010 roku, doszło do katastrofy smoleńskiej.

- Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu - grzmiał Kurski w TV Republika, zwracając się do posła PiS Roberta Gontarza, członka frakcji harcerzy.

- Przez dwa lata przemysłu pogardy, młody człowieku, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, kiedy ustawiano z puszek po piwie Lech krzyż, to wtedy przez dwa lata Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa, więc milcz teraz, młody człowieku, milcz, bo jakbyś miał szacunek dla świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, tobyś nie uczestniczył w tej obrzydliwej akcji rozłamowej - oświadczył Kurski.

Robert Gontarz w odpowiedzi przypomniał, że Jacek Kurski w latach bezpośrednio po katastrofie kwestionował teorię zamachu forsowaną przez Antoniego Macierewicza. - Pan wtedy dołączył do machiny hejtu, która została zorganizowana, żeby obrzydzić wszystkim pana prezesa Kaczyńskiego (...). Pan wtedy mówił, że tworzona jest sekta smoleńska - odparł poseł.