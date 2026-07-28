PiS zdecydowało w sprawie Jacka Kurskiego
Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano w zbliżonej do PiS Telewizji Republika. Mówił między innymi, że Mateusz Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".
Rzecznik PiS: Jacek Kurski otrzymał zakaz
We wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o podjętych krokach wobec Kurskiego. "Sprawa p. Jacka Kurskiego związana z jego telewizyjnym występem została skierowana do partyjnej Komisji Etyki; p. Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych" - czytamy we wpisie na X po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS.
Informacje o planowanym zakazie wobec Kurskiego ujawnił wcześniej dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak w programie "W kuluarach" w TVN24.
W niedzielę o słowa Kurskiego pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. - Ja uważam, że wszelkie emocjonalne wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. Po jakiejkolwiek stronie. Jednej, drugiej, trzeciej, piątej - odpowiedział Karski. - Są emocje po wszystkich stronach, które powinny być wygaszone - wskazał.
Dopytywany o nazywanie Morawieckiego "żałosnym trybikiem", odpowiedział: - Po wielu stronach pada wiele stwierdzeń, które nie powinny paść. Włącznie z tym.
- Nie ustawiałbym tego w jedną stronę. W obu kierunkach pada wiele sformułowań, których nie powinno być - dodał.
Co Kurski powiedział o Morawieckim?
Były prezes propagandowej TVP atakował Morawieckiego w programie prawicowej stacji sprzyjającej PiS. - Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić - powiedział Kurski.
Przypomniał, że Mateusz Morawiecki był członkiem Rady Gospodarczej - ciała doradczego przy premierze Donaldzie Tusku. Był w tym organie od 9 marca 2010 roku do lutego 2012 roku. W międzyczasie, 10 kwietnia 2010 roku, doszło do katastrofy smoleńskiej.
- Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu - grzmiał Kurski w TV Republika, zwracając się do posła PiS Roberta Gontarza, członka frakcji harcerzy.
- Przez dwa lata przemysłu pogardy, młody człowieku, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, kiedy ustawiano z puszek po piwie Lech krzyż, to wtedy przez dwa lata Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa, więc milcz teraz, młody człowieku, milcz, bo jakbyś miał szacunek dla świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, tobyś nie uczestniczył w tej obrzydliwej akcji rozłamowej - oświadczył Kurski.
Robert Gontarz w odpowiedzi przypomniał, że Jacek Kurski w latach bezpośrednio po katastrofie kwestionował teorię zamachu forsowaną przez Antoniego Macierewicza. - Pan wtedy dołączył do machiny hejtu, która została zorganizowana, żeby obrzydzić wszystkim pana prezesa Kaczyńskiego (...). Pan wtedy mówił, że tworzona jest sekta smoleńska - odparł poseł.