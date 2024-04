- Kiedy rok temu gruchnęła wiadomość, że byłem podsłuchiwany Pegasusem, to wtedy moi przyjaciele, którzy stoją tu ze mną, stanęli za mną w Sopocie murem, protestując przeciwko tej sytuacji. Wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zignorował to, Pegasus był konsolą do gier, okazało się, że nie ma winnych. Dzisiaj okazuje się, że o wszystkim wiedział pan prezes Kaczyński. Wiedział szczegółowo o śledztwie wobec państwa Brejzów. Wczoraj otrzymałem z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomienie o tym, że jestem osobą pokrzywdzoną - powiedział na wstępie.