Karnowski o ujawnionym mailu do Tuska. "Byłem zupełnie zdezorientowany. Teraz mogę przypuszczać skąd wyciekł"

To się nie mieści w głowie. Polska jest na podsłuchu. My jesteśmy za demokracją, a nie za podsłuchem - mówił w "Faktach po Faktach" Jacek Karnowski, który - jak ujawnili dziennikarze - był podsłuchiwany przy pomocy systemu Pegasus. W TVN24 prezydent Sopotu opowiedział o ujawnionym w 2019 roku mailu, który napisał do Donalda Tuska, a o którym wiedziało jedynie kilka osób z jego otoczenia.

Inwigilowany Pegasusem, według informacji dziennikarzy "Gazety Wyborczej", prezydent Sopotu Jacek Karnowski był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Wcześniej tego dnia odpowiadał na pytania członków senackiej komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, gdzie wspomniał między innymi o tym, że na początku 2019 roku wyciekł jego mail do Donalda Tuska , ówczesnego szefa Rady Europejskiej, o którym wiedziały łącznie cztery osoby.

- To była wyjątkowa sytuacja. To było w dniu zamachu na Pawła Adamowicza. Było zapytanie, czy Donald Tusk powinien pilnie przylecieć do Gdańska. Powiedziałem: absolutnie tak. Była wtedy zwołana wielka demonstracja na Długim Targu (w Gdańsku - red.), Paweł jeszcze żył, sytuacja była naprawdę zaogniona. Uznałem wtedy, po konsultacji z Aleksandrą Dulkiewicz, że pan Donald Tusk powinien pilnie przylecieć do Gdańska - wspomniał.