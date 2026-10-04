"Nie zna pan mojego byłego męża". 17 dni później Jacek Jaworek zabił trzy osoby

Pokój, w którym ukrywał się Jacek Jaworek. Znajdował się w domu jego krewnej, zaledwie kilka kilometrów od miejsca potrójnego zabójstwa

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- Jestem bezsilna - zaczyna rozmowę ze mną Małgorzata, była żona Jacka Jaworka.

W nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku we wsi Borowce pod Częstochową Jaworek zastrzelił brata Janusza, bratową Justynę oraz ich 17-letniego syna Jakuba. Przeżył jedynie młodszy syn małżeństwa, któremu udało się uciec z domu.

"Bałam się, że nas zabije"

Rozmawiamy kilka razy. Małgorzata opowiada, że wyszła za Jacka Jaworka w 1996 roku. Wierzyła, że mimo trudnego dzieciństwa "facet będzie potrafił stworzyć rodzinę". Relacjonuje, że od najmłodszych lat był podporządkowany ojcu. Pracował w polu, pomagał w garażu i wykonywał inne domowe obowiązki. Do osiemnastych urodzin nie chodził na zabawy. Wieczorami z radyjkiem siedział na ławce przed domem.