Powinno w tej chwili nastąpić coś na kształt pewnego rodzaju federacji, która by obejmowała Platformę, Nowoczesną, formację Barbary Nowackiej, ale również Zielonych. Do tego jeszcze powinni dołączyć samorządowcy - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Mówiąc o przyszłości Platformy Obywatelskiej, uznał, że "w tej chwili powinien nastąpić rebranding" partii.

Pod koniec września odbędzie się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. - Tematem będzie uruchomienie sekretariatu samorządowego - forum współpracy z samorządowcami różnego szczebla w całej Polsce - zapowiedział rzecznik ugrupowania Jan Grabiec. Rada powoła też zespół do zmian w statucie PO, które umożliwią "otwieranie partii" na nowych ludzi. - W październiku ruszymy z ofensywą programową, będziemy mieli do czynienia z restartem kadrowym i funkcjonalnym Instytutu Obywatelskiego, zgodnie z zapowiedziami [przewodniczącego PO - przyp. red.] Borysa Budki - dodał.

"Uważam, że w tej chwili powinien nastąpić rebranding Platformy Obywatelskiej"

- Uważam, że w tej chwili powinien nastąpić rebranding Platformy Obywatelskiej - oświadczył Jaśkowiak. Według niego "powinno w tej chwili nastąpić coś na kształt pewnego rodzaju federacji, która by obejmowała Platformę, Nowoczesną, formację Barbary Nowackiej [Inicjatywę Polska - przyp. red.], ale również Zielonych". - Do tego jeszcze powinni dołączyć samorządowcy. W tym zakresie należy łączyć siły - uznał prezydent Poznania.

Dodał również, że wówczas powstałoby pytanie, czy szefem tego byłby na przykład Rafał Trzaskowski, a wiceszefami Borys Budka i lider Nowoczesnej Adam Szłapka. - Gdyby samorządowcy nie tylko krytykowali czy oceniali działanie partii, ale również wzięliby współodpowiedzialność za tego typu federację, to uważam, że to byłoby tego typu elementem, który pozwoliłby przez trzy lata ciężkiej pracy przekonać Polaków do tego, by na taką federację, na taką formację, zagłosowali - powiedział Jaśkowiak.

Jaśkowiak o działaczach, którzy "nie rozumieją, że świat się zmienia"

Zdaniem prezydenta Poznania "Platforma wymaga też głębokiej restrukturyzacji". - Największym problemem Platformy jest to, że tacy działacze, którzy są w Platformie od jej założenia, czyli od osiemnastu lat - którzy kiedyś odnosili sukcesy, dostawali sto tysięcy głosów w wyborach do Sejmu, dzisiaj dostają piętnaście i żyją wspomnieniami - oni nie rozumieją, że świat się zmienia - ocenił.

Gość "Rozmowy Piaseckiego" wskazywał, że "to jest problem strukturalny Platformy Obywatelskiej". - W każdej strukturze tworzą się pewne więzi. Jeżeli te więzi mają ileś tam lat - właśnie osiemnaście - to (...), jeśli ktoś nie odnosi pewnych sukcesów, ktoś nie ma już energii, żeby pewne rzeczy budować, żeby dźwigać to przewodzenie na przykład w regionie, jakimś innym układzie, to w tym momencie trzeba szukać rozwiązań, by zastąpił go ktoś silniejszy - ocenił Jaśkowiak.