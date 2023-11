Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu: liczę, że ten organ zacznie właściwie działać

Jacek Dubois, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu był gościem "Jeden na jeden". - Decyzja o postawieniu kogoś przed Trybunał Stanu musi być decyzją prawną, a nie polityczną - powiedział prawnik. Odniósł się też do zapowiedzi Donalda Tuska o doprowadzeniu Adama Glapińskiego przed trybunał i zarzutu rzecznika NBP, że narusza to unijne traktaty. - Politycy mają prawo oświadczać na temat swoich planów - twierdzi Dubois.

Dubois przyznał, że dla niego zasiadanie w trybunale to zaszczyt. - To zaszczyt, żeby być wybranym na konstytucyjne stanowisko. To duma dla adwokata. Liczę, że ten organ zacznie właściwie działać - powiedział.

"Nieszczęściem Trybunału Stanu jest to, że decydują o nim politycy"

- Nieszczęściem Trybunału Stanu jest to, że decydują o nim politycy. To znaczy politycy w Sejmie podejmują uchwałę o postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu. My nie możemy zacząć rozpatrywać żadnej sprawy, dopóki nie wpłynie akt oskarżenia do sądu - powiedział wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.