Dubois: w prokuraturze wrocławskiej ukrywa się zamaskowany ziobrysta

We wtorek w RMF24 Dubois poinformował, że w poniedziałek o 15.30 złożył do Prokuratury Krajowej w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i dokument, z którego wynika, że jest obrońcą Janusza Palikota od maja zeszłego roku w innej sprawie karnej. Ocenił, że jeszcze we wtorek oczekuje, że prokuratura wyda w tym zakresie stanowisko, a jeśli nie, to znaczy, że nie traktuje tej sprawy poważnie.