Jacek Dobrzyński wraca do CBA

Po dziewięciu latach emerytury do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wraca Jacek Dobrzyński, były rzecznik tej formacji - dowiedział się tvn24.pl. - Teraz to my trzymamy za dziennikarzy kciuki - takimi słowami żegnał się na ostatniej konferencji prasowej, wraz z odwoływanym wówczas szefem CBA Pawłem Wojtunikiem.