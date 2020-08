"MSZ został ograniczony do roli wykonawczo-odtwórczej. Teraz można myśleć, żeby odbudować jego znaczenie"

Za czasów Jacka Czaputowicza MSZ przestał się liczyć, centrum decyzyjne polityki zagranicznej Polski się przesunęło - mówiła w TVN24 politolożka Małgorzata Bonikowska, odnosząc się do rezygnacji szefa polskiej dyplomacji ze stanowiska. Amerykanista Marcin Wojciechowski ocenił, że Czaputowicz "nie do końca był ministrem spraw zagranicznych, tylko administratorem tego ministerstwa". - Nie rządził, nie prowadził polityki zagranicznej państwa - mówił.

"MSZ przestał się liczyć, centrum decyzyjne polityki zagranicznej Polski się przesunęło"

Drugi punkt - dodała - "to osłabienie znaczenia MSZ jako resortu". - MSZ przestał się liczyć, centrum decyzyjne polityki zagranicznej Polski się przesunęło. Resort został ograniczony do roli wykonawczo-odtwórczej - oceniła Bonikowska.

"On nie rządził, nie prowadził polityki zagranicznej państwa"

- MSZ zostaje bez szefa i mam wrażenie, że nikt z polskiej strony nie kontroluje tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Przewodnictwo w sprawie Białorusi objęła Litwa, małe państewko, a radzi sobie całkiem przyzwoicie. A Polska, która jeszcze 5-10 lat temu była razem ze Szwecją głównym państwem w Unii Europejskiej pracującym nad polityką wschodnią, nie ma nic do powiedzenia i nie wiadomo, co dalej będzie - powiedział Wojciechowski.

Jego zdaniem Czaputowicz jako szef dyplomacji "zachowywał dosyć zachowawczo". - Ale to jest typowe dla jego całego 2,5-rocznego urzędowania. On był nie do końca ministrem spraw zagranicznych. Był administratorem tego ministerstwa. Nie było problemów z gafami językowymi, które były u Waszczykowskiego, ale on (Czaputowicz - red.) nie rządził, nie prowadził polityki zagranicznej państwa. Nie był zbyt aktywny, żadnych zmian nie wprowadził, nic się wielkiego nie działo - ocenił amerykanista.