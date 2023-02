Jacek Czaputowicz: USA chciałyby, żeby Ukraina zyskała wsparcie na tyle, by mogła odzyskać część terytoriów

Co Joe Biden powie podczas wizyty w Polsce? - Myślę, że będzie wezwanie ze strony USA do jedności świata zachodniego, do kontynuacji poparcia dla Ukrainy - powiedział w "Faktach po Faktach" były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Joe Biden na początku przyszłego tygodnia przyleci do Polski. Amerykański przywódca we wtorek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, tego dnia również przemówi do Polaków. W środę weźmie udział w szczycie przywódców państw wschodniej flanki NATO.

Do planowanej wizyty Bidena odniósł się w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24 były szef MSZ Jacek Czaputowicz. - Będzie przedstawiony komunikat, jak Stany Zjednoczone widzą ten konflikt (w Ukrainie -red.) dotychczas, jak go oceniają i co należy robić w przyszłości. Myślę, że to będzie wezwanie do jedności świata zachodniego, do kontynuacji poparcia dla Ukrainy. Może będą jakieś konkretniejsze decyzje - powiedział.

Wizyta Joe Bidena w Polsce a amerykański kalendarz polityczny

Czaputowicz ocenił, że "Stany Zjednoczone chciałyby, żeby Ukraina zyskała wsparcie na tyle, by mogła odzyskać część terytoriów, przeprowadzić kontrofensywę".

Zauważył, że ważny jest kalendarz polityczny w USA. - Za niecałe dwa lata wybory prezydenckie. Prezydent Biden chciałby mieć tutaj też jakieś konkretne rezultaty. Mówi się, że Stany Zjednoczone będą namawiać albo przekonywać Ukrainę do tego, żeby gdzieś na wiosnę tę kontrofensywę wyprowadzić - powiedział były szef MSZ.

Dodał, że z drugiej strony Rosja jest ciągle "potężnym przeciwnikiem". - Dopiero po jakichś konkretnych sukcesach Ukrainy można oczekiwać rozpoczęcia rozmów (przez Rosję - red.), ale Rosja musi być zmuszona do tych rozmów pokojowych wcześniej - powiedział.

Jacek Czaputowicz w "Faktach po Faktach"

Amerykańscy żołnierze na wschodniej flance NATO. Czy będzie ich więcej?

Nawiązał do obecności amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO.

- Może są takie oczekiwania, że ta obecność militarna Stanów Zjednoczonych w regionie mogłaby się przekształcić w stałą i być może wzmocnić, żeby tych żołnierzy było więcej. Polska się o to stara. Trudno przewidzieć, jakie będą informacje na ten temat - przyznał Czaputowicz.

Dodał, że w naszym interesie leży, żeby żołnierze amerykańscy byli w Polsce na stałe i żeby było ich więcej.

