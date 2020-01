Możliwe rozmowy z wiceszefową KE w Polsce. "Szczegóły będą ustalane"

Vera Jourova ma przyjechać do Polski na obchody 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau . Jacek Czaputowicz był pytany, czy podczas tej wizyty możliwe są rozmowy komisarz z polskimi władzami na tematy dotyczące praworządności.

"KE nie ma racji"

- Myślę, że są takie plany, oczekiwania. Ja też jestem gotów do spotkania, minister sprawiedliwości (też - red). Te szczegóły będą ustalane, ale myślę, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozmowę z komisarz Jourovą, ze wszystkimi komisarzami na tematy dotyczące Unii Europejskiej, w tym także systemu praworządności - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że jest gotowy rozmawiać z Jourovą przy okazji jej wizyty w Auschwitz lub w Warszawie. - Uważam, że Komisja Europejska nie ma racji, ale to nie oznacza, że nie mamy rozmawiać - zaznaczył Czaputowicz.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.

10 października 2019 roku KE zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną". Jak uzasadniała, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

Koniec z długimi rozprawami?

Zdaniem urzędników z Brukseli, polski system nie gwarantuje rozpatrywania spraw w "rozsądnym czasie", co umożliwia ministrowi sprawiedliwości doprowadzenie do sytuacji, w której przeciwko sędziom sądów powszechnych będą toczyć się długotrwałe postępowania dyscyplinarne. Nowy system - według KE - wpływa również na prawo sędziów sądów powszechnych do obrony.