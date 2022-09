Czaputowicz o polskiej polityce zagranicznej. "MSZ mógłby powiedzieć: Źle z KPO? W ogóle nas to nie obchodzi"

Przeniesienie działu dotyczącego Unii Europejskiej do kancelarii premiera strasznie osłabiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ mógłby powiedzieć jedną rzecz: Źle z KPO? W ogóle nas to nie obchodzi. My nie mamy tych kompetencji, nie mamy ludzi - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Oceniał polską politykę zagraniczną.

Były minister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jacek Czaputowicz został zapytany w sobotę w "Jeden na jeden", kto właściwie kreuje polską politykę zagraniczną. - Tu ja widzę pewien problem. Przeniesienie kompetencji Unii Europejskiej, tego działu członkostwa Polski w Unii Europejskiej do KPRM strasznie osłabiło MSZ a to są główne problemy - powiedział.

"Źle z KPO? W ogóle nas to nie obchodzi. Nie mamy tych kompetencji, nie mamy ludzi"

- MSZ mógłby powiedzieć jedną rzecz: Źle z KPO? W ogóle nas to nie obchodzi. My nie mamy tych kompetencji, nie mamy ludzi, nie mamy kompetencji konstytucyjnych. Za to odpowiada premier, minister (do spraw Unii Europejskiej Konrad - przyp. red.) Szymański. I to tak wygląda, jeśli chodzi o kwestię formalną - ocenił Czaputowicz.