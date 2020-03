Ja, symetrysta

Zapamiętałem tamte czasy zupełnie inaczej. Po pierwsze, brakowało kiełbasy. Po drugie, nie było pikników. Były natomiast spontaniczne - jak wiadomo - wiece przedwyborcze, na których obywatele dowiadywali się, że do ich obowiązków należy udział w wyborach i głosowanie bez szemrania na kandydatów, których mianowała władza. A co do haseł, to zapamiętałem, że "Trzy razy tak - Polaka znak". Albo inne: "Odwetowcom z RFN - nasze stanowcze NIE". Czy wreszcie wiecznie żywe: "Program Partii – programem narodu". Korci mnie, aby zacytować jeszcze jedno hasło, zapamiętane z młodości, wymyślone przez tygodnik "Polityka". Przyszło mi do głowy, kiedy obejrzałem w internecie, jak męczył się na konferencji bezpieczeństwa w Davos prezydent Andrzej Duda. "Obywatele - nie jąkać się!" - brzmiało to hasło, a zachęcało do nauki języków obcych.