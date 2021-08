Izrael wycofuje chargé d'affaires z Warszawy. Premier Mateusz Morawiecki komentuje

"Dzisiejszego wieczoru poleciłem charge d’affaires naszej ambasady w Warszawie, aby natychmiast wróciła do Izraela na konsultacje, na czas nieokreślony" - poinformował Lapid. Dodał, że "nowy ambasador Izraela w Polsce, który miał wyjechać do Warszawy, na razie pozostanie w Izraelu". Jak podała agencja Reutera, minister zasugerował ponadto, aby ambasador Polski w Izraelu - jest nim Marek Magierowski - przedłużył sobie urlop i nie wracał do kraju urzędowania.

Premier: decyzja Izraela jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna

Podkreślił ponadto, iż jego "wielki sprzeciw budzi też atak na ambasadora RP Marka Magierowskiego, który od trzech lat wykonuje na miejscu ogromną pracę na rzecz budowy dobrych stosunków między naszymi narodami". "Konsekwencją ostatnich agresywnych działań rządu Izraela jest wzrost nienawiści do Polski i Polaków w tym kraju. Między innymi z tych powodów podjąłem decyzję o bezpiecznym transporcie do Polski dzieci naszego ambasadora. Polska nigdy nie zostawia swoich dyplomatów w potrzebie" - podkreślił Morawiecki.

Morawiecki o reprywatyzacji

Co gorsza" - jak zaznaczył - "'zwrot' następował często nie na rzecz realnych właścicieli czy ich spadkobierców, tylko przestępców". "W wielu wypadkach dochodziło do fałszerstw dokumentów albo pospolitej korupcji, dzięki czemu kosztem ofiar II wojny światowej bogacili się umocowani politycznie oszuści i zwykli gangsterzy" - przypomniał szef polskiego rządu.

Oświadczył ponadto, iż "Polska od wielu lat jest fałszywie oskarżana przez izraelskich polityków o współudział w Holokauście". "Nigdy nie będzie na to naszej zgody, zawsze będziemy bronić dobrego imienia Polski. Nigdy nie pozwolimy też, aby instrumentalnie wykorzystywano pamięć zabitych przez Niemców milionów Polaków i polskich Żydów do dzisiejszych politycznych interesów, do budowy partyjnego poparcia w polityce wewnętrznej, do wywoływania niechęci i nienawiści części izraelskiej opinii publicznej do Polski" - podkreślił szef polskiego rządu.