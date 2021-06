"Gdyby nasza dyplomacja rzeczywiście funkcjonowała i gdyby ona była realna, to dzisiaj nie byłoby takiej burzy"

Ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski został w niedzielę wezwany do tamtejszego resortu spraw zagranicznych . Takie samo wezwanie od polskiego MSZ otrzymała wcześniej Tal Ben-Ari Yaalon, chargé d'affaires kierująca izraelską ambasadą w Warszawie. Chodzi o uchwaloną przez Sejm nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Izrael uważa, że nowela "uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę" i że "to niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami".

Wawrzyk: ustawa nie powinna budzić takich kontrowersji

Piotr Wawrzyk utrzymywał, że krytyczne głosy pochodzą od osób, które nie przeczytały ustawy. Na przypomnienie, że ustawę skrytykował między innymi Światowy Kongres Żydów, odparł: - Osoba, która to powiedziała, po prostu nie przeczytała ustawy.

- Czy czytał tę ustawę? No nie - podsumował polityk PiS. - Jeżeli jest tam mowa, że trzeba stworzyć regułę dochodzenia roszczeń, to ja mówię: ta ustawa nic w tym zakresie nie zmienia. Dochodzenie roszczeń jest możliwe na takich samych zasadach, jak do tej pory, w ramach postępowania cywilnego - zapewnił.