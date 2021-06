Wiceszef dyplomacji po spotkaniu z izraelską chargé d'affaires: liczymy na to, że podejście się zmieni

Około godziny 8.30 Jabłoński wyszedł po spotkaniu do dziennikarzy. - Wskazałem, że to jest podejście (do tej ustawy - red.), które oceniamy jako niewłaściwe i że liczymy na to, że to podejście się zmieni - mówił, wskazując na wypowiedzi ze strony władz Izraela. - Jesteśmy gotowi do tego, żeby z każdym z naszych partnerów rozmawiać, także o sprawach trudnych, ale trzeba również zachowywać ten szacunek, ponieważ każde suwerenne państwo uchwala prawo zgodnie ze swoją konstytucją - dodał.