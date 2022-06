Cywiński: Dialog w sprawie izraelskich wycieczek trwa od 20 lat. Sposób mówienia o tym, co bolesne, zbliżył się

czytaj dalej

Badanie kryminalistyczne zwłok znalezionych w puszczy amazońskiej potwierdziło, że należą one do brytyjskiego dziennikarza Dom Phillipsa - poinformowała brazylijska policja federalna. Badane są jeszcze drugie zwłoki, które prawdopodobnie należą do brazylijskiego przewodnika Bruno Pereiry. Do tej pory w sprawie zatrzymano dwóch podejrzanych, ale policja przekazała, że wydano nakaz aresztowania trzeciego mężczyzny. Brazylijski dziennik "Folha de S. Paulo" ocenił, że "tragedia demaskuje Amazonię jako obszar bezprawia sponsorowany przez Bolsonaro".