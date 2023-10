Samolot z ewakuowanymi Polakami wylądował w Warszawie

Rozmówczyni TVN24 wspomniała, że była w Izraelu w 2014 roku, kiedy wybuchły tam zamieszki. Widziała wtedy śmigłowce i pojazdy z syrenami. - Teraz obudziły nas syreny w sobotę, co dwie, co trzy minuty wzywające do udania się schronów - dodała.