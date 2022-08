Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego po raz pierwszy uchyliła sędziowski immunitet 

Uzasadnienie decyzji o uchyleniu immunitetu

W uzasadnieniu środowej decyzji sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz wskazywał, że w sprawie uprawdopodobniono w dostateczny sposób, iż do wypadku doszło na skutek błędu kierującej i nie ma podstaw do przyjęcia, że do zdarzenia przyczynił się pieszy. To kierująca sędzia odpowiadała bowiem za dostosowanie techniki jazdy do sytuacji na drodze.