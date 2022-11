Izba Odpowiedzialności Zawodowej ma zdecydować w sprawie Igora Tuleyi

Tuleya: zarzut jest próbą wywołania efektu mrożącego

- A więc dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy tu po to, jako obrońcy, żeby powiedzieć, że to, co się dzieje, to jest po prostu dintojra, zemsta organów państwa za to, że sędzia był niezależny, niezawisły i zdecydował się, poprzez ujawnienie tez orzeczenia, poddać kontroli społecznej działania prokuratury, która swoich ustawowych zadań, czyli dochodzenia do prawdy materialnej, nie dokonała - zwracał uwagę mecenas.