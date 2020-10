Profesor Safjan: jesteśmy w szalenie niebezpiecznym momencie, na prawdziwym zakręcie historii

W gruncie rzeczy to jest środek represyjny. Środek, który zmierza do zastosowania instrumentu represyjnego w stosunku do sędziego - ocenił w rozmowie z TVN24 sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej profesor Marek Safjan. Odniósł się do decyzji nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. Cała rozmowa w magazynie "Polska i Świat".

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna w poniedziałek wieczorem nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. O uchylenie immunitetu wnioskowała prokuratura, która zamierza postawić sędzi między innymi zarzuty korupcyjne. Sprawę na niejawnym posiedzeniu rozpoznawał sędzia Adam Tomczyński. Oprócz unieważnienia immunitetu, postanowił też o zawieszeniu sędzi Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 procent.

"Jesteśmy w szalenie niebezpiecznym momencie, na prawdziwym zakręcie historii"

Do sprawy uchylenia immunitetu sędzi Morawiec odniósł się w rozmowie z reporterem TVN24 Michałem Traczem sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej profesor Marek Safjan. Przypomniał, że TSUE w kwietniu zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

- Linia rozumowania, która nie może być przyjęta, a która - jak widzę - jest realizowana przez Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej jest taka: no to przecież nie są postępowania dyscyplinarne, te które dotyczą uchylenia mandatu - powiedział profesor. - Otóż to są postępowania, które zmierzają w sposób jednoznaczny do zastosowania sankcji, do ukarania sędziego, do zastosowania środka represyjnego - podkreślił.

Sędzia Beata Morawiec podczas demonstracji poparcia dla niej przed siedzibą Sądu Okręgowego w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Tłumaczył, że zgodnie z postanowieniem TSUE o środkach tymczasowych "Izba Dyscyplinarna ma zawiesić postępowanie". - Nie wolno jej orzekać także w sprawach, które dotyczą uchylenia mandatu - mówił.

Zdaniem sędziego Safjana decyzja w sprawie Beaty Morawiec, to "w gruncie rzeczy jest środek represyjny, środek, który zmierza do zastosowania określonego instrumentu represyjnego w stosunku do sędziego". - Cała idea środka tymczasowego polega na tym, żeby właśnie tego rodzaju mechanizm, który działa mrożąco na sędziów, nie był stosowany - powiedział w rozmowie z TVN24.

- To nie może się zdarzać, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie są respektowane. Wczorajsza rozprawa nie powinna się odbyć - stwierdził. - Jesteśmy w szalenie niebezpiecznym momencie, na prawdziwym zakręcie historii - ostrzegł.

