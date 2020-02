Jeszcze tylko dziś unijny trybunał czeka na wyjaśnienia PiS

Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma złożyć do 13 lutego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało tydzień temu, że "ustosunkuje się do wniosku Komisji Europejskiej w wyznaczonym terminie, zgodnie z procedurą postępowania przed TSUE".