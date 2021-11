Rzecznik Sądu Najwyższego: jeżeli system odpowiedzialności dyscyplinarnej nie działa, to trudno mówić o sukcesie

czytaj dalej

Inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. - NBP tak naprawdę te 6-9 miesięcy temu powinien nam powiedzieć: słuchajcie, drodzy Polacy, jeśli macie w planach kupić samochód za ostatnie oszczędności, kupić mieszkanie, bo obawiacie się, że inflacja zje wasze oszczędności, to jeszcze to przemyślcie, ponieważ my planujemy wzrost stóp procentowych - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Maciej Samcik, dziennikarz, autor bloga "Subiektywnie o finansach". W jego ocenie, gdyby Adam Glapiński coś takiego zrobił, "to pewnie nie mielibyśmy dzisiaj 7 procent inflacji".